Messaggi sessuali a un minore l’ex prete Gabriele Corsani ammesso all’oblazione | reato estinto
Sesto San Giovanni (Milano), 29 ottobre 2025 – Oblazione che estingue il reato di molestie telefoniche a un minorenne con il pagamento di 258 euro e di un risarcimento del danno alla parte civile. L'ha chiesta e ottenuta dal gup del Tribunale di Monza Gabriele Corsani, 56enne di Sesto San Giovanni ex prete ed ex responsabile della residenza sanitaria per anziani sestese "La Pelucca". Quando era sacerdote, don Corsani era stato il primo ad accorrere a casa di Rosa Bossi, madre di Silvio Berlusconi, alla notizia della sua morte e Ombretta Colli lo aveva voluto per l’omelia al funerale di Giorgio Gaber. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
