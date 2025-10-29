Messaggi osceni a un minore oblazione e reato estinto per ex sacerdote

Il pagamento di 258 euro e un risarcimento alla parte offesa. Come riporta il Corriere della Sera, si è chiusa così la vicenda giudiziaria che ha avuto come protagonista Gabriele Corsani, ex sacerdote, accusato di molestie sui minori e Il fattoL’ex sacerdote - già finito sotto processo una decina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

messaggi osceni minore oblazioneMessaggi sessuali a un minore, l’ex prete Gabriele Corsani ammesso all’oblazione: reato estinto - I fatti sarebbero accaduti l'anno scorso mentre Gabriele Corsani, 56enne di Sesto San Giovanni, era responsabile di una residenza per anziani dove il ragazzino svolgeva alternanza scuola lavoro. Lo riporta ilgiorno.it

