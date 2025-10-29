Mesi di botte nonostante il braccialetto elettronico poi la riconciliazione | ma lui la uccide a coltellate

La vittima è una commessa brasiliana di 33 anni. L’uomo ha tentato la fuga liberandosi del dispositivo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mesi di botte nonostante il braccialetto elettronico, poi la riconciliazione: ma lui la uccide a coltellate

Castelnuovo del Garda, uccide la compagna con «un numero smisurato di coltellate»: si era tolto il braccialetto elettronico, ma non era scattato l'allarme - Jessica Stappazzollo Custodio de Lima, commessa 33enne, è stata ammazzata con «un numero smisurato di coltellate» dal compagno, Douglas Reis Pedros, 41 anni ... Da corrieredelveneto.corriere.it

«Ricordati che morirai», per il rapper Faneto scatta il braccialetto elettronico (ma arriverà fra settimane). Le botte alla ex, che mostrò i lividi sui social - Il ragazzo aveva anche ucciso il cane di lei in un incidente in cui lui guidava «tutto drogato e bevuto», racc ... Scrive open.online

Jesi, minaccia e picchia la madre: 45enne "espulso" da casa e con il braccialetto elettronico - La Polizia di Stato del Commissariato di Jesi è intervenuta in una delicata operazione di contrasto alla ... Da corriereadriatico.it