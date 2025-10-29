Mercoledì talk riflettori su Dimmi una pubblicità che ricordi
"Dimmi una pubblicità che ricordi": è il tema del quarto e ultimo dei "mercoledì: talk!” dedicati al “segreto” e ospitati dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. A svelare i segreti della pubblicità, Alessandro Sciortino, Direttore Creativo di McCann World Group Italia. "Ho raccontato la mia esperienza pluriennale nel mondo delle pubblicità tra marchi nazionali e internazionali - ha spiegato Sciortino - per cercare di tirar fuori qualche insegnamento da trasmettere al pubblico". Il ciclo di incontri, che ha visto come protagonisti grandi nomi della cultura e del pensiero italiano, si è proposto di svelare ciò che resta nascosto tra le pieghe della vita, della memoria, della cronaca. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Mercoledì talk, riflettori su "Dimmi una pubblicità che ricordi"