Mercoledì talk riflettori su Dimmi una pubblicità che ricordi

Iltempo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Dimmi una pubblicità che ricordi": è il tema del quarto e ultimo dei "mercoledì: talk!” dedicati al “segreto” e ospitati dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. A svelare i segreti della pubblicità, Alessandro Sciortino, Direttore Creativo di McCann World Group Italia. "Ho raccontato la mia  esperienza pluriennale nel mondo delle pubblicità tra marchi nazionali e internazionali - ha spiegato Sciortino -  per cercare di tirar fuori qualche insegnamento da trasmettere al pubblico". Il ciclo di incontri, che ha visto come protagonisti grandi nomi della cultura e del pensiero italiano,  si è proposto  di svelare ciò che resta nascosto tra le pieghe della vita, della memoria, della cronaca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mercoledì talk, riflettori su "Dimmi una pubblicità che ricordi"

