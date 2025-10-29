Mercedes-Benz Vans | il futuro del trasporto professionale
(Adnkronos) – Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni di innovazione nel trasporto commerciale, unendo tradizione e tecnologia con una visione chiara: reinventare ancora una volta il concetto di van professionale. L’occasione è duplice, un tributo al passato e un’anticipazione del futuro, con la presentazione del van per le consegne più antico al mondo, accanto all’attuale eSprinter, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Non si è mai troppo grandi per giocare Mercedes-Benz CLA x Hot Wheels ridefiniscono i limiti del gioco #MercedesBenz #CLA @rooytwins Vai su Facebook
Mercedes-Benz Vans: il futuro del trasporto professionale - Benz Vans anticipa il futuro del trasporto professionale con “THE BOuLDER”, anteprima del nuovo Sprinter ... Da adnkronos.com
Mercedes racconta il futuro dei van con la scultura The Boulder - Benz Vans ha presentato 'The Boulder', letteralmente 'il masso', una scultura che anticipa il design e le proporzioni del futuro ... ansa.it scrive
Mercedes-Benz Vans, 130 anni dopo: dal primo furgone al «The Boulder», la nuova forma del trasporto leggero - Benz Vans ha scelto di celebrare la propria storia a Neuhausen, in Germania, con un gesto a metà tra arte e ingegneria: da una parte il r ... Da uominietrasporti.it