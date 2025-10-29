Mercedes-Benz crollo degli utili nel terzo trimestre 2025 Netto calo delle vendite in Cina

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conti in rosso nel terzo trimestre per Mercedes-Benz che va in negativo "a causa del calo dei volumi di vendita, dell'aumento delle spese dovute ai dazi e dell'andamento negativo dei tassi di cambio". L'utile netto della casa di Stoccarda è crollato del 30,8% passando da 1,71 miliardi di euro a 1. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

