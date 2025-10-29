Mercato Nero il mercato coperto di Atripalda rinasce come spazio di cultura e comunità

Il Mercato Coperto di via Nicola Salvi ad Atripalda sta per rinascere. Lo storico spazio rionale diventerà Mercato Nero, un progetto di rigenerazione urbana e sociale promosso dall'associazione no profit Caos APS, affiliata ad Arci Avellino, e sostenuto dall'Amministrazione Comunale di Atripalda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it