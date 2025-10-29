Mercato Nero il mercato coperto di Atripalda rinasce come spazio di cultura e comunità

Avellinotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mercato Coperto di via Nicola Salvi ad Atripalda sta per rinascere. Lo storico spazio rionale diventerà Mercato Nero, un progetto di rigenerazione urbana e sociale promosso dall'associazione no profit Caos APS, affiliata ad Arci Avellino, e sostenuto dall'Amministrazione Comunale di Atripalda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

mercato nero mercato copertoMercato largo Manni Terni, si rimette mano al Pef: ok alla variante per gli operatori storici - Il Comune infatti ha approvato la variante al progetto esecutivo che riguarda l’adeguamento dei cinque box riservati a ... Da umbria24.it

mercato nero mercato copertoNuova vita per gli spazi del mercato coperto - La presentazione del progetto finanziato con un bando Anci: parole chiave l’inclusione, il coworking, i prodotti tipici ... Da msn.com

mercato nero mercato coperto“Teatro e Bottega” va al mercato coperto con un omaggio a Bob Dylan - In scena Carlo Roncaglia, con Enrico De Lotto al contrabbasso, Paolo Demontis all’armonica e Max Altieri alle chitarre. Da lavocedinovara.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Nero Mercato Coperto