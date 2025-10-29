Mercato auto Europa +10,7% a settembre Ma i volumi restano sotto i livelli 2019

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato automobilistico europeo ha registrato nel mese di settembre 2025 un deciso rimbalzo, con 1.236.876 immatricolazioni, pari a un incremento del +10,7% rispetto alle 1.116.975 unità dello stesso mese del 2024. Si tratta di un recupero significativo, che però non consente ancora di colmare il divario con il periodo pre-pandemia: rispetto a settembre 2019 il mercato resta in calo del -3,8%, mentre nel cumulato dei primi nove mesi dell’anno la flessione rispetto al 2019 si amplia al -18,1%. Nel periodo gennaio-settembre 2025, le immatricolazioni totali nell’Unione Europea si attestano a 9. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mercato auto europa 107 a settembre ma i volumi restano sotto i livelli 2019

© Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Europa, +10,7% a settembre. Ma i volumi restano sotto i livelli 2019

Contenuti che potrebbero interessarti

mercato auto europa 107Mercato auto Europa, nuove immatricolazioni a +10,7% a settembre. Stellantis cresce di più: +11,5%, Tesla in calo del 10,5% - Nel mese di settembre 2025, in Europa (Ue+Efta+Uk) sono state immatricolate 1. Come scrive msn.com

mercato auto europa 107Auto, in Europa +10,7% a settembre. Stellantis +11,5% - Le vendite di auto in Europa Occidentale continuano la tendenza positiva degli ultimi mesi, dopo un inizio d'anno faticoso. Scrive ansa.it

mercato auto europa 107Mercato auto, l’Europa continua a crescere: a settembre più 10% - L’Acea: “Slancio merito del nuovi modelli, elettrico ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Auto Europa 107