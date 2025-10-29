Mercato auto Europa +10,7% a settembre Ma i volumi restano sotto i livelli 2019
Il mercato automobilistico europeo ha registrato nel mese di settembre 2025 un deciso rimbalzo, con 1.236.876 immatricolazioni, pari a un incremento del +10,7% rispetto alle 1.116.975 unità dello stesso mese del 2024. Si tratta di un recupero significativo, che però non consente ancora di colmare il divario con il periodo pre-pandemia: rispetto a settembre 2019 il mercato resta in calo del -3,8%, mentre nel cumulato dei primi nove mesi dell’anno la flessione rispetto al 2019 si amplia al -18,1%. Nel periodo gennaio-settembre 2025, le immatricolazioni totali nell’Unione Europea si attestano a 9. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
