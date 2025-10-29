Mercato Albinelli dopo i festeggiamenti continua fino a gennaio la mostra sul Rugby

«Una grande festa e tantissime persone ad affollare il mercato, ancora una volta il compleanno del Mercato Albinelli (questa volta per i 94 anni), è stata l’occasione per rimettere al centro i valori del mercato storico di Modena: eccellenza, tradizione e qualità dei prodotti, convivialità e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it