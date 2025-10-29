Menù in salsa toscana per Mattarella | a tavola paccheri con ragù di cinta senese
Firenze, 29 ottobre 2025 – Dopo la visita alla mostra sul Beato Angelico a Palazzo Strozzi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto effettuare una visita in forma privata alla Casa dei libri e alla Biblioteca dello statista fiorentino Giovanni Spadolini, a Pian dei Giullari. L’omaggio del Presidente alla memoria dell’amico scomparso è avvenuto in occasione del centenario della nascita del Professore, al quale il Capo dello Stato è stato legato da una solida amicizia maturata negli anni in cui Spadolini presiedeva il Senato e Mattarella era Ministro per i rapporti col Parlamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Firenze salsa & bachata Festival ? 23 24 25 GENNAIO 26 La Toscana, a Firenze , ospiterà un’evento di alto calibro con Artisti di vari stili, maestri, ballerini, taxi dancer , djs e molto altro Full pass in promo fino al 30 ottobre 4 sale per studiare e ballare Vai su Facebook
Mattarella a Cittadella pace di Rondine, dialogo con studenti - Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cittadella della pace di Rondine, alle porte Arezzo, per l'apertura del festival del conflitto YouTopic Fest 2025 dove ha dialogato con i ... ansa.it scrive