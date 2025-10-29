Menù in salsa toscana per Mattarella | a tavola paccheri con ragù di cinta senese

29 ott 2025

Firenze, 29 ottobre 2025 – Dopo la visita alla mostra sul Beato Angelico a Palazzo Strozzi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto effettuare una visita in forma privata alla Casa dei libri e alla Biblioteca dello statista fiorentino Giovanni Spadolini, a Pian dei Giullari. L’omaggio del Presidente alla memoria dell’amico scomparso è avvenuto in occasione del centenario della nascita del Professore, al quale il Capo dello Stato è stato legato da una solida amicizia maturata negli anni in cui Spadolini presiedeva il Senato e Mattarella era Ministro per i rapporti col Parlamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

