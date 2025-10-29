Meno truppe lungo il fianco Est della NATO | la mossa di Trump in Europa
Gli Stati Uniti hanno deciso di ridurre parte della loro presenza militare in Romania e in altri Paesi dell'Europa orientale, in quella che viene descritta come una rivalutazione della postura militare americana nel continente. La notizia è stata confermata dal ministero della Difesa di Bucarest, che ha reso noto di essere stato informato della decisione da parte di Washington. La rimodulazione sul fianco Est. Secondo quanto dichiarato dalle autorità rumene, gli Stati Uniti hanno scelto di sospendere la rotazione in Europa di una brigata che aveva elementi distribuiti in diversi Paesi della NATO.
Meno truppe lungo il fianco Est della NATO: la mossa di Trump in Europa - Washington riduce la presenza militare in Romania e altri Paesi per riequilibrare le forze verso l'Indo-Pacifico.