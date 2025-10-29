Roma – Avanti con il Ponte sullo Stretto. Il no della Corte dei Conti non ferma il governo. Scende in campo la stessa premier, Giorgia Meloni, per dirlo senza mezzi termini qualche minuto dopo la notizia che arriva dal quartier generale dei magistrati contabili: «La mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l’adunanza di oggi; per avere un’idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l’avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l’esistenza dei computer». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni, la trincea del Ponte e la battaglia sulla giustizia: “Dai giudici intollerabile invadenza e capziosità, non ci fermeranno”