Meloni la trincea del Ponte e la battaglia sulla giustizia | Dai giudici intollerabile invadenza e capziosità non ci fermeranno
Roma – Avanti con il Ponte sullo Stretto. Il no della Corte dei Conti non ferma il governo. Scende in campo la stessa premier, Giorgia Meloni, per dirlo senza mezzi termini qualche minuto dopo la notizia che arriva dal quartier generale dei magistrati contabili: «La mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l’adunanza di oggi; per avere un’idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l’avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l’esistenza dei computer». 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
#CorradoAugias a #DiMartedi: "#Meloni non risponde mai a domande vere perché teme che emerga il suo lato collerico" Vai su Facebook
Meloni, la trincea del Ponte e la battaglia sulla giustizia: “Dai giudici intollerabile invadenza e capziosità, non ci fermeranno” - No della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto, il governo rilancia: delibera in Consiglio dei ministri o voto in Parlamento. Segnala quotidiano.net
La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Salvini: "Andiamo avanti". Meloni: "Intromissione nelle decisioni del governo" - Il caso diventa politico La Corte dei Coni boccia il Ponte sullo Stretto di Messina. today.it scrive
Trattativa Flotilla: Meloni fa ponte con Mattarella e ringrazia le opposizioni. La sinistra si spacca - L'appello del capo dello stato alla Flotilla, il no della nave, lo sgomento di Schlein. Segnala ilfoglio.it