Meloni La Russa a Schlein | all’estero prudenza panni sporchi meglio in famiglia
Roma, 29 ott. (askanews) – “Se sei responsabile di rivestire un ruolo di prima opposizione non c’è bisogno di ricordare che i panni sporchi si lavano in famiglia, poi non sai nemmeno se sono sporchi o finti sporchi però la prudenza sarebbe indubbiamente necessaria”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a radio Atreju, commentando le parole della segretaria del Pd Elly Schlein che intervenendo al congresso Pse ad Amsterdam aveva detto che con la destra in Italia è a rischio la democrazia. “Non è che non si possa parlar male all’estero di quello che succede in Italia ma non si possono dire bugie sapendo che sono bugie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#piazzapulita “Lacrime finte di Meloni e La Russa, sono contro la stampa”: Scanzi attacca dalla manifestazione in solidarietà di Ranucci Vai su Facebook
$piazzapulita “Lacrime finte di Meloni e La Russa, sono contro la stampa”: Scanzi attacca dalla manifestazione in solidarietà di Ranucci - X Vai su X