Il più grande museo al mondo dedicato a una sola civiltà, il Gem, verrà inaugurato sabato prossimo a Giza in pompa magna e in concomitanza con il 103° anniversario della scoperta della Tomba di Tutankamon. Giorgia Meloni sarà presente assieme a re, capi di stato e personalità politiche e istituzionali proveniente da tutto il mondo, tra cui il presidente federale tedesco Frank-Steinmeier ed esperti di fama mondiale come l’egittologo giapponese Sakuji Yoshimura. Dopo le firme degli accordi su Gaza a Sharm, dunque, ecco che il presidente Abdel-Fattah Al-Sisi mette in agenda un altro momento di ampio respiro, che si intreccia con il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meloni in Egitto, il Gem di Giza e la nuova diplomazia mediterranea