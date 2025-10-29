Meloni in Egitto il Gem di Giza e la nuova diplomazia mediterranea
Il più grande museo al mondo dedicato a una sola civiltà, il Gem, verrà inaugurato sabato prossimo a Giza in pompa magna e in concomitanza con il 103° anniversario della scoperta della Tomba di Tutankamon. Giorgia Meloni sarà presente assieme a re, capi di stato e personalità politiche e istituzionali proveniente da tutto il mondo, tra cui il presidente federale tedesco Frank-Steinmeier ed esperti di fama mondiale come l’egittologo giapponese Sakuji Yoshimura. Dopo le firme degli accordi su Gaza a Sharm, dunque, ecco che il presidente Abdel-Fattah Al-Sisi mette in agenda un altro momento di ampio respiro, che si intreccia con il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net
News recenti che potrebbero piacerti
La coerenza secondo il Governo Meloni. Il Governo #Meloni ha battuto ben 5 governi precedenti nel numero di permessi di soggiorno concessi a cittadini extracomunitari: una media di 367 mila all’anno. I principali beneficiari? Bangladesh, Egitto e Pakistan. Vai su Facebook
#Meloni al Senato in diretta: "Su Ucraina nostra posizione non cambia, manderemo più militari in Palestina", le comunicazioni sul Consiglio Ue Sul tavolo la guerra in Ucraina, gli sviluppi in Medio Oriente dopo il vertice di pace in Egitto e la difesa europea. - X Vai su X
Egitto: Meloni il primo novembre a Giza per inaugurazione Grand Egyptian Museum - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa il primo novembre 2025 all'inaugurazione ... Riporta ilsole24ore.com
Apre il Grande Museo Egizio di Giza: custodirà l’intero tesoro di Tutankhamon - Dopo vent’anni di lavori, l’1 novembre 2025 sarà inaugurato il Gem, il più vasto museo egizio del mondo a due passi dalle celebri Piramidi. Da quotidiano.net
Meloni d'Egitto. Carabinieri a Rafah e truppe per il peacekeeping: il ruolo dell'Italia nella pace - A partire dalla poltrona nella governance guidata dal presidente americano Donald ... Secondo huffingtonpost.it