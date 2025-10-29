Meloni e Salvini contro la Corte di Conti dopo il no al Ponte sullo Stretto

Messinatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento.” Giorgia Meloni non la prende bene. La Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto, e la presidente del Consiglio vede in quel gesto un affronto. Per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

