Meloni a Federmanager | l’Italia è solida È tornata a correre grazie alle imprese e ai loro lavoratori

In occasione dell’Assemblea Nazionale di Federmanager, che quest’anno festeggia i suoi primi 80 anni, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha i nviato il suo messaggio agli intervenuti all’Auditorium della Conciliazione di Roma, sottolineando la valenza dell’associazione e il contributo dato all’Italia. “Mi dispiace molto non poter essere con voi” scrive la premier. “È un anniversario importante, che sarebbe riduttivo considerare solo come un evento che riguarda la vostra organizzazione. Si tratta infatti di celebrare ottant’anni anni di storia nazionale. Ottant’anni nei quali l’Italia ha vissuto profondi cambiamenti e trasformazioni, momenti di crisi e rinascita, e ha scritto pagine che fanno parte del nostro patrimonio identitario, sociale ed economico”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

