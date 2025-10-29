Melissa si rinforza e arriva a Cuba
7.46 L'uragano Melissa si è abbattuto sulla parte orientale di Cuba, provocando i primi allagamenti. Dopo avere colpito la Giamaica con intensità 5, è sceso a 3 per poi risalire a categoria 4. Evacuate sull'isola oltre 700mila persone, che hanno lasciato la costa. Allarme uragano in vigore per le province di Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin e Las Tunas, nonché Bahamas sud-orientali e centrali. Allarme uragano anche per le Bermuda. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
La BUSTO NUOTO Sincro annuncia un nuovo arrivo: Melissa Magi da Pesaro rinforza la squadra delle draghette. Con il collegiale della Italsincro (convocate Alessia Macchi e Susanna Pedotti) parte la nuova stagione del nuoto artistico. - facebook.com Vai su Facebook
