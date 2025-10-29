Melissa si abbatte anche su Haiti almeno 10 morti L' uragano scende a categoria 3 e punta sulle Bahamas

Dopo aver devastato la Giamaica l’uragano Melissa si è abbattuto nella mattinata di mercoledì anche su Cuba, Haiti e Repubblica Dominicana provocando ulteriori distruzioni e morti. Secondo i media di Haiti, le inondazioni provocate dai venti e le piogge che accompagnano Melissa hanno causato almeno 10 vittime, mentre risulta disperso un numero imprecisato di persone. Una vittima si registra anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Melissa si abbatte anche su Haiti, almeno 10 morti. L'uragano scende a categoria 3 e punta sulle Bahamas

