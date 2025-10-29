Melissa l’uragano che sta devastando i Caraibi

Melissa ha colpito duro. Durante la notte, l’uragano si è abbattuto su Cuba, portando con sé venti impetuosi e piogge torrenziali. Sebbene declassato a categoria 2 al momento dell’impatto, il ciclone ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione che ha messo in ginocchio ampie zone dell’isola. Le autorità cubane parlano di un bilancio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Melissa, l’uragano che sta devastando i Caraibi

L'uragano Melissa ha lasciato la Giamaica ed è arrivato a Cuba con venti a 190 km/h. Le autorità cubane hanno già evacuato più di 700mila. Intanto la tempesta è stata declassata alla categoria 3. In Giamaica, riferisce la Cnn, i danni sono ingenti e oltre 530 Vai su Facebook

L'uragano Melissa, categoria 5, ha toccato terra sulla Giamaica Occidentale. Raffiche di vento fino a 270 km/h, onde di tempesta fino a 4 metri con l'isola che è già senza corrente. Ci saranno danni notevoli. Allerta per le prossime ore anche su Haiti, Repubblic - X Vai su X

