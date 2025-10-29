Melissa impatta su Cuba Giamaica devastata dall’uragano | almeno 7 morti e 530mila persone al buio La diretta

Roma, 29 settembre 2025 – Dopo aver devastato la Giamaica, almeno 7 morti e 530mila persone rimaste senza elettricità, l’uragano Melissa, considerato fra i più potenti di sempre, si sta abbattendo sull’isola di Cuba. Secondo l'ultimo rapporto del National Hurricane Center (NHC), Melissa è ora un uragano di categoria 3, su un totale di 5. Le raffiche di vento massime sostenute si aggirano intorno ai 205 chilometri orari. Una minore potenza che resta comunque potenzialmente devastante. A man walks along a flooded street ahead of the arrival of Hurricane Melissa at Las Cucarachas neighborhood in Santo Domingo, Dominican Republic on October 28, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Melissa impatta su Cuba. Giamaica devastata dall’uragano: almeno 7 morti e 530mila persone al buio. La diretta

