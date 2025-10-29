Melissa impatta su Cuba Giamaica devastata dall’uragano | almeno 7 morti e 530mila persone al buio La diretta

Quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 settembre 2025 – Dopo aver devastato la Giamaica, almeno 7 morti e 530mila persone rimaste senza elettricità, l’uragano Melissa, considerato fra i più potenti di sempre, si sta abbattendo sull’isola di Cuba. Secondo l'ultimo rapporto del National Hurricane Center (NHC), Melissa è ora un uragano di categoria 3, su un totale di 5. Le raffiche di vento massime sostenute si aggirano intorno ai 205 chilometri orari. Una minore potenza che resta comunque potenzialmente devastante. A man walks along a flooded street ahead of the arrival of Hurricane Melissa at Las Cucarachas neighborhood in Santo Domingo, Dominican Republic on October 28, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

melissa impatta su cuba giamaica devastata dall8217uragano almeno 7 morti e 530mila persone al buio la diretta

© Quotidiano.net - Melissa impatta su Cuba. Giamaica devastata dall’uragano: almeno 7 morti e 530mila persone al buio. La diretta

Argomenti simili trattati di recente

melissa impatta cuba giamaicaMelissa impatta su Cuba. Giamaica devastata dall’uragano: almeno 7 morti e 530mila persone al buio. La diretta - Roma, 29 settembre 2025 – Dopo aver devastato la Giamaica, almeno 7 morti e 530mila persone rimaste senza elettricità, l’uragano Melissa, considerato fra i più potenti di sempre, si sta abbattendo ... msn.com scrive

melissa impatta cuba giamaicaUragano Melissa arriva a Cuba, gravi danni in Giamaica: ora è di categoria 4. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uragano Melissa arriva a Cuba, gravi danni in Giamaica: ora è di categoria 4. Segnala tg24.sky.it

melissa impatta cuba giamaicaUragano Melissa, Giamaica dichiarata “zona di disastro” - La Giamaica è stata dichiarata dal governo “zona di disastro” dopo che l’uragano Melissa ha toccato terra, causando devastazioni sull’isola caraibica e alimentando ulteriori timori mentre si dirige ve ... Si legge su itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Melissa Impatta Cuba Giamaica