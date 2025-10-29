Melissa arriva ad Haitialmeno 20 morti
17.15 L'uragano Melissa dopo aver devastato la Giamaica, si è abbattuto anche su Haiti dopo Cuba e Repubblica Dominicana con ulteriori distruzioni e morti. Almeno 20 le vittime ad Haiti a causa di un'inondazione. Secondo il bilancio provvisorio della Protezione civile ci sono anche "10 dispersi e ingenti danni materiali. Le ricerche continuano". Tra le vittime si sarebbero anche 10 bimbi. E'il secondo uragano più violento nella storia dell'Atlantico, già definito "la tempesta del secolo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
