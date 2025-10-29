Meglio non fare il medico lo Stato ci ha tradito lo sfogo del prof oculista Paolo Nucci ai giovani dottori

Paolo Nucci, oculista di fama e professore dell’università di Milano, accusa lo Stato di aver reso i medici «potenti nemici» e la medicina «una professione difensiva». Lo dice in un’intervista al Corriere Torino, in occasione della presentazione al Circolo dei lettori del suo libro sugli ostacoli al lavoro dei medici. « Perché (non) fare il medico rappresenta più un campanello d’allarme che un consiglio vero e proprio. Un alert perché, chi si appresta a iscriversi a medicina, sia ben informato rispetto a quello che è la nostra professione oggi». Eppure, dice, «a tradirmi non è stata la professione; piuttosto direi: lo Stato ». 🔗 Leggi su Open.online