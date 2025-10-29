Medioriente | Trump tregua a Gaza non a rischio giusto Israele reagisca

Lapresse.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 29 ott. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso gli attacchi di Israele a Gaza, affermando che erano giustificati poiché, a suo avviso, “hanno ucciso un soldato israeliano”, senza fare il nome di Hamas. “Quando succede una cosa del genere, è giusto reagire”, ha detto a bordo dell’Air Force One in viaggio verso la Corea del Sud. “Niente metterà a repentaglio” il cessate il fuoco, ha aggiunto, ripetendo le minacce che Hamas sarebbe stato “eliminato”. “Hamas è una parte molto piccola della pace complessiva in Medio Oriente”, ha sottolineato ancora, “lancia missili da decenni, giusto?”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

