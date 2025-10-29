Medioriente | salgono a 63 i morti a Gaza nell' ultimo raid di Israele
Fonti mediche hanno riferito ad Al Jazeera Arabic che l'esercito israeliano ha ucciso almeno 63 persone, tra cui 24 bambini, durante gli attacchi in corso nella Striscia di Gaza. Tre persone sono state uccise in un attacco israeliano alle tende in cui si erano rifugiati i palestinesi sfollati ad al-Mawasi. Una madre e sua figlia sono state uccise in un attacco aereo israeliano su una casa nel quartiere Tal al-Hawa di Gaza City, nella Striscia settentrionale. Cinque persone sono state uccise in un attacco a un'abitazione nel campo profughi di Bureij, nella zona centrale di Gaza. Tre persone sono state uccise in un attacco a una scuola dove si erano rifugiati degli sfollati a Beit Lahiya. 🔗 Leggi su Iltempo.it
