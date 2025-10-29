Medioriente | media salgono a 63 i morti a Gaza in raid Israele

Lapresse.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 29 ott. (LaPresse) – Fonti mediche hanno riferito ad Al Jazeera Arabic che l’esercito israeliano ha ucciso almeno 63 persone, tra cui 24 bambini, durante gli attacchi in corso nella Striscia di Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

medioriente media salgono a 63 i morti a gaza in raid israele

© Lapresse.it - Medioriente: media, salgono a 63 i morti a Gaza in raid Israele

Contenuti che potrebbero interessarti

Media, salgono a 49 i morti nei raid israeliani su Gaza - Almeno 49 persone sono state uccise a Gaza dagli attacchi israeliani da venerdì sera, secondo quanto riportato dal personale sanitario citato dal Guardian. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Medioriente Media Salgono 63