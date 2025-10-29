Medioriente | media salgono a 63 i morti a Gaza in raid Israele
Milano, 29 ott. (LaPresse) – Fonti mediche hanno riferito ad Al Jazeera Arabic che l’esercito israeliano ha ucciso almeno 63 persone, tra cui 24 bambini, durante gli attacchi in corso nella Striscia di Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il #Medioriente con l’ultimo degli emissari di #Trump – il segretario di Stato Rubio – che ha visitato i militari americani del centro di monitoraggio. Reportage del Tg1 a #Gaza, vicino alla “linea gialla” israeliana, tra volantini e spari. #Tg1 Marzia De Giuli - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Media: 'L'accordo su Gaza si chiude venerdì'. Scambio di liste dei prigionieri, ma Israele pone il veto su su Barghouti. 'Hamas fornisce le prove di 20 ostaggi in vita' #ANSA - X Vai su X
Media, salgono a 49 i morti nei raid israeliani su Gaza - Almeno 49 persone sono state uccise a Gaza dagli attacchi israeliani da venerdì sera, secondo quanto riportato dal personale sanitario citato dal Guardian. Riporta ansa.it