Milano, 29 ott. (LaPresse) – Un riservista dell’esercito israeliano (Idf) è stato ucciso ieri pomeriggio in un attacco condotto da “terroristi palestinesi” contro le truppe di stanza nella zona di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l’esercito, come riporta il Times of Israel. La vittima è il sergente maggiore (in convalescenza) Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, addetto alla manutenzione di macchinari pesanti, originario dell’insediamento di Neria in Cisgiordania. Secondo un’indagine iniziale dell’Idf, militanti di Hamas hanno lanciato lanciarazzi e sparato con i cecchini contro le forze che operavano nel quartiere Jenina di Rafah. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Israele, ieri Hamas ha ucciso nostro soldato a Gaza

