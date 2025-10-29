medioevo che crea

Si potrebbe dire che, per quanto concerne la corretta valutazione del Medioevo, molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare. La questione riguarda soprattutto il (pre)giudizio secondo cui l’epoca medievale fu un periodo di oscurantismo e arretratezza. In effetti, oggi, tra gli studiosi più attenti, nessuno sostiene che un intero millennio, quello che facciamo coincidere con l’età di mezzo appunto, sia contraddistinto dalla più fitta oscurità. Tuttavia è altrettanto vero che quando ci si riferisce al Medioevo difficilmente viene da pensare a un periodo caratterizzato da una particolare creatività. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

