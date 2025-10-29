Mediobanca da oggi inizia a scrivere un nuovo capitolo

Il 28 ottobre 2025 resterà una data storica per Mediobanca. Per i decani delle cronache finanziarie un giorno addirittura impensabile solo fino a poco tempo fa. L’istituto di Piazzetta Cuccia è come una grande orchestra che ha suonato per anni il repertorio scritto da Alberto Nagel e Renato Pagliaro. E l’assemblea di ieri ha visto l’ingresso di un nuovo direttore, pronto ad aggiungere nuovi strumenti e nuovi spartiti. Non è stato il solito rito annuale di ratifica dei numeri e delle nomine, ma un cambio di scena e una trama che finisce per raccontare una trasformazione profonda, non soltanto interna, ma simbolica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mediobanca da oggi inizia a scrivere un nuovo capitolo"

