mediobanca avvia il nuovo corso grilli e melzi nominati al vertice

Mediobanca volta pagina. Da ieri comincia l’era Mps, con la nomina dei nuovi vertici indicati dalla banca senese che, dopo l’Opas, controlla l’86% del capitale. Nessuna sorpresa, quindi, nell’assemblea che si è svolta ieri in modalità remota e durata meno di un’ora. Alla guida dell’istituto ci sarà il nuovo tandem composto da Vittorio Grilli, alla presidenza al posto di Renato Pagliaro, e Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato in sostituzione di Alberto Nagel. Gli altri dieci membri del cda sono Paolo Gallo, ad di Italgas; Tiziana Togna, ex vicedirettore generale della Consob; Federica Minozzi, ad di Iris Ceramica; Andrea Zappia, ex ad di Sky Italia; Sandro Panizza, ex responsabile rischi di Generali; il legale Giuseppe Matteo Masoni; l’ex segretario della Fondazione Crt, Massimo Lapucci; la sindaca di Snam, Ines Gandini; e le dirigenti di Mps, Donatella Vernisi e Silvia Fissi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

