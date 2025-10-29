Medico legale morì dopo intervento per la rimozione di una cisti 2 chirurghi indagati

Bologna, 29 ottobre 2025 – Due chirurgi sono stati indagati dalla Procura di Bologna in relazione alla morte di Barbara Bassi, medico legale di 48 anni deceduta il 17 ottobre per le conseguenze di un intervento a cui è stata sottoposta all'ospedale Maggiore. Il pm Marco Imperato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e ha fissato per domani, 30 ottobre, il conferimento dell'incarico dell'autopsia al medico legale, Giovanni Cecchetto. La dottoressa, che lavorava all'interno dello stesso ospedale dove è stata operata, era stata sottoposta ad un intervento in laparoscopia per la rimozione di una cisti al fegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Medico legale morì dopo intervento per la rimozione di una cisti, 2 chirurghi indagati

