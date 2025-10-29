Medico abusa di un paziente di 22 anni | condannato a quattro anni
Condannato a quattro anni l'ex medico di base accusato di violenza sessuali ai danni di un ragazzo di 22 anni. Il giovane, nel 2024, si era rivolto allo specialista per un certificato medico. Lo ha deciso il Tribunale di Milano. Le indagini della polizia, coordinate dalla pm Alessia Menegazzo e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
