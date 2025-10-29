Mediaset cambia tutto nel palinsesto | la nuova strategia di Pier Silvio

Tvzap.it | 29 ott 2025

News Tv. A venticinque anni dal debutto televisivo, il Grande fratello continua a reinventarsi. L’edizione 2025, guidata da Simona Ventura, sta lentamente riconquistando il pubblico del lunedì sera su Canale 5, con una media che sfiora il 16% di share. Ma in casa Mediaset si guarda già al futuro: l’attenzione è tutta rivolta al Grande fratello Vip 2026, che porterà di nuovo Alfonso Signorini alla conduzione e promette un cast di veri “Very Important Person”. Ma Pier Silvio ha cambiato i piani: cosa sta per succedere? Leggi anche: “Ormai è grave”. Marcella Bella, l’annuncio scuote Ballando con le stelle (VIDEO) GF, un ritorno alle origini per festeggiare i 25 anni del format. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mediaset, cambia tutto nel palinsesto: la nuova strategia di Pier Silvio

