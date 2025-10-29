Mazzarrone | irregolarità accertate per 28.000 euro in un’azienda agricola

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli coordinati dalle forze dell’ordine. Nel corso del fine settimana, la Polizia di Stato ha effettuato un’intensa attività di controllo straordinario nel territorio di Mazzarrone. L’operazione è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, in collaborazione con il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’ Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Pubblica dell’Asp di Caltagirone. L’intervento rientra in un piano della Questura di Catania volto a rafforzare i controlli sulle attività commerciali della provincia, verificando il possesso delle autorizzazioni amministrative e il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

