Oltre quaranta chili di marijuana pronti per essere consegnati sono stati scovati dalle fiamme gialle nel magazzino di uno spedizioniere: denunciato il destinatario, un giovane uomo civitanovese. Nel corso delle consuete operazioni di contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo contro il traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal capitano Francesco Magliocco, stanno continuando a monitorare i magazzini dei corrieri espressi, nella provincia maceratese, e ad effettuare i controlli esterni dei colli presenti, dove potrebbero essere nascoste sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi sequestro di droga nel magazzino di una ditta