Maxi rissa nel centro storico stretta del questore sui giovani responsabili

Latinatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scattano i provvedimenti nei confronti di sette giovani accusati di aver preso parte a una violenta rissa nel centro storico di Gaeta. I fatti risalgono al luglio scorso e ora arriva la stretta del questore su alcuni dei protagonisti dell’episodio violento.In seguito alle indagini del locale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

