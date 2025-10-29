Maxi-raid della polizia contro una gang di Rio de Janeiro | oltre 60 morti e centinaia di arresti | GUARDA
Sono almeno 64 i morti registrati nell'ambito dell'Operação Contenção, operazione condotta dalla polizia brasiliana a Rio de Janeiro, in Brasile, contro i narcotrafficanti. Il raid, nel quale sono stati impiegati circa 2.500 tra poliziotti e soldati, ha innescato una sparatoria che ha causato la morte di almeno 60 sospettati. Tra le vittime dello scontro figurano anche agenti della polizia civile e agenti del BOPE. L'operazione di contenimento è partita all'alba di martedì 28 ottobre nei complessi Alemão e Penha, a nord della città, contro i criminali della fazione Comando Vermelho. Il numero degli arresti ha già superato quota 100. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Brasile, scene guerra a Rio: oltre 60 morti in raid polizia antidroga - X Vai su X
Uomini dell'unità antiterrorismo Yamam hanno ucciso tre militanti palestinesi durante un raid nel villaggio di Kafr Qud, nella Cisgiordania settentrionale, vicino a Jenin, secondo quanto riferito dalla polizia israeliana. Vai su Facebook
Rio de Janeiro, maxi-operazione della polizia contro i narcos: oltre 60 morti e 81 arresti - Il sindaco Eduardo Paes: «La città non può e non sarà ostaggio di criminali che vogliono sem ... Da corriere.it
Brasile, maxi operazione contro i narcos del Comando Vermelho a Rio de Janeiro: almeno 64 morti - L'operazione di polizia più violenta nella storia di Rio de Janeiro ha colpito il Comando Vermelho, una delle organizzazioni criminali più potenti del Brasile ... Lo riporta msn.com
Brasile, maxi operazione contro narcotrafficanti a Rio: almeno 60 morti e oltre 100 arresti - (LaPresse) Sono almeno 64 i morti registrati nell'ambito dell'Operação Contenção, operazione condotta dalla polizia brasiliana a Rio de Janeiro, in Brasile, contro i narcotrafficanti. Segnala msn.com