Maxi operazione contro furti d’auto tra Avellino e Salerno

Montoro – Otto misure cautelari richieste per una banda di giovani accusata di furti d’auto tra Avellino e Salerno. La Procura di Avellino ha chiesto otto misure cautelari – quattro in carcere e quattro agli arresti domiciliari – nei confronti di un gruppo di giovani ritenuti responsabili di una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

