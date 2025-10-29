Maxi operazione anti-narcos in Brasile Sanguinoso raid della polizia con oltre 132 morti a Rio de Janeiro

L’ufficio del difensore d’ufficio di Rio de Janeiro ha dichiarato che un totale di 132 persone sono morte nel più sanguinoso raid della polizia contro le gang della droga nella storia della città brasiliana, mentre i residenti in lutto hanno deposto decine di cadaveri per strada. «L'ultimo aggiornamento parla di 132 morti», ha dichiarato all’Afp l’ufficio del difensore d’ufficio dello. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maxi operazione anti-narcos in Brasile. Sanguinoso raid della polizia con oltre 132 morti a Rio de Janeiro

