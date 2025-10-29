Maxi operazione anti-narcos in Brasile Sanguinoso raid della polizia con 138 morti a Rio de Janeiro

Continua a salire il numero delle vittime della più sanguinosa operazione di polizia nella storia delle favelas di Rio de Janeiro. Almeno 74 corpi raccolti nelle ultime ore dai residenti nelle comunità che compongono i complessi di Alemão e Penha si sono aggiunti ai 60 cadaveri di presunti trafficanti di droga e di quattro poliziotti morti nel corso dei raid. Il bilancio complessivo sale così. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maxi operazione anti-narcos in Brasile. Sanguinoso raid della polizia con 138 morti a Rio de Janeiro

Leggi anche questi approfondimenti

Rio de Janeiro, maxi blitz anti-narcos: 64 morti e oltre 2.500 agenti in azione L'intervento è il più letale nella storia dello Stato: scuole e università chiuse, voli sospesi, trasporti pubblici nel caos Vai su Facebook

Maxi-operazione anti narcos a Rio de Janeiro: 64 morti, droni bomba e caos in città - X Vai su X

Brasile, maxi blitz anti narcos a Rio de Janeiro: oltre 130 morti tra sospetti e polizia - Almeno 132 persone, tra sospetti e agenti, sono morte durante l''Operazione Containment' nei complessi a nord di Rio de Janeiro in Brasile, secondo fonti dell'ufficio del Difensore civico citate ... Da adnkronos.com

Droni bomba, maxi operazione anti narcos a Rio de Janeiro: 100 morti. «La più grande nella storia dello Stato» VIDEO - Un’operazione storica contro i narcotrafficanti a Rio de Janeiro ha provocato un bilancio drammatico: 100 morti, tra cui quattro poliziotti, e 81 arresti. Riporta ilgazzettino.it

A Rio maxi blitz anti narcos: 120 morti - Maxi operazione anti narcos a Rio de Janeiro, l'intervento più letale di sempre. Lo riporta rainews.it