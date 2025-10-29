Maxi-operazione anti narcos a Rio de Janeiro con 2500 poliziotti Comando Vermelho attacca con droni carichi di granate oltre 120 morti - VIDEO
2.500 poliziotti armati hanno fatto irruzione nelle baraccopoli per un'operazione antidroga senza precedenti In Brasile è andata in scena una maxi-operazione anti narcos a Rio de Janeiro con 2500 poliziotti. L'obiettivo era quello di sgominare il Comando Vermelho, uno dei più grandi e potenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Rio de Janeiro, maxi blitz anti-narcos: 64 morti e oltre 2.500 agenti in azione L'intervento è il più letale nella storia dello Stato: scuole e università chiuse, voli sospesi, trasporti pubblici nel caos Vai su Facebook
Maxi-operazione anti narcos a Rio de Janeiro: 64 morti, droni bomba e caos in città - X Vai su X
Rio de Janerio, operazione anti narcos: almeno 120 morti, 80 arresti e il ruolo del Comando Vermelho - Nei libri di storia passerà come la giornata più violenta nella storia recente di Rio de Janeiro. Lo riporta leggo.it
Maxi-operazione anti narcos a Rio de Janeiro: 64 morti, droni bomba e caos in città - operazione anti narcos si è trasformata in una guerra tra le strade di Rio de Janeiro, in Brasile. Come scrive tg.la7.it
Rio de Janeiro a ferro e fuoco: maxi operazione anti Narcos fa 64 morti. 81 arresti - 500 poliziotti armati hanno fatto irruzione nelle baraccopoli per un'operazione antidroga senza precedenti. msn.com scrive