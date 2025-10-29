Maxi-operazione anti narcos a Rio de Janeiro con 2500 poliziotti Comando Vermelho attacca con droni carichi di granate oltre 120 morti - VIDEO

2.500 poliziotti armati hanno fatto irruzione nelle baraccopoli per un'operazione antidroga senza precedenti In Brasile è andata in scena una maxi-operazione anti narcos a Rio de Janeiro con 2500 poliziotti. L'obiettivo era quello di sgominare il Comando Vermelho, uno dei più grandi e potenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

