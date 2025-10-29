Maxi operazione anti-narcos a Rio | 132 morti guerriglia nelle favelas Non possiamo diventare ostaggio dei criminali

Ore di scontri nelle favelas dei complessi di Alemao e Penha. Si temono altre azioni criminali nella notte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Maxi operazione anti-narcos a Rio: 132 morti, guerriglia nelle favelas. «Non possiamo diventare ostaggio dei criminali»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rio de Janeiro, maxi blitz anti-narcos: 64 morti e oltre 2.500 agenti in azione L'intervento è il più letale nella storia dello Stato: scuole e università chiuse, voli sospesi, trasporti pubblici nel caos Vai su Facebook

Maxi-operazione anti narcos a Rio de Janeiro: 64 morti, droni bomba e caos in città - X Vai su X

Droni bomba, maxi operazione anti narcos a Rio de Janeiro: 100 morti. «La più grande nella storia dello Stato» VIDEO - Un’operazione storica contro i narcotrafficanti a Rio de Janeiro ha provocato un bilancio drammatico: 100 morti, tra cui quattro poliziotti, e 81 arresti. Segnala ilgazzettino.it

Brasile, maxi blitz anti narcos a Rio de Janeiro: oltre 130 morti tra sospetti e polizia - Almeno 132 persone, tra sospetti e agenti, sono morte durante l''Operazione Containment' nei complessi a nord di Rio de Janeiro in Brasile, secondo fonti dell'ufficio del Difensore civico citate ... Da adnkronos.com

A Rio maxi blitz anti narcos: 120 morti - Maxi operazione anti narcos a Rio de Janeiro, l'intervento più letale di sempre. Segnala rainews.it