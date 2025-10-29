maxi frode sugli impianti fotovoltaici false autorizzazioni per avere fondi

Per ottenere maggiori fondi dall’ente nazionale preposto avevano richiesto a Comune di Falerone tre distinte autorizzazioni, dichiarando falsamente l’installazione di altrettanti piccoli impianti fotovoltaici. Un artificio per il quale la Guardia di Finanza ha concluso in questi giorni un’inchiesta per una maxi frode di oltre cinque milioni di euro sugli incentivi pubblici agli impianti fotovoltaici e ha indagato diverse imprenditori tra cui uno di Falerone. Gli investigatori delle Fiamme Gialle, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto delle indebite erogazioni di risorse pubbliche, hanno individuato tre società controllate da imprenditori spagnoli che avrebbero richiesto e ottenuto oltre 5 milioni di euro di incentivi per la produzione di energia solare da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

