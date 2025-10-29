Maxi frode sugli impianti fotovoltaici False autorizzazioni per avere fondi
Per ottenere maggiori fondi dall’ente nazionale preposto avevano richiesto a Comune di Falerone tre distinte autorizzazioni, dichiarando falsamente l’installazione di altrettanti piccoli impianti fotovoltaici. Un artificio per il quale la Guardia di Finanza ha concluso in questi giorni un’inchiesta per una maxi frode di oltre cinque milioni di euro sugli incentivi pubblici agli impianti fotovoltaici e ha indagato diverse imprenditori tra cui uno di Falerone. Gli investigatori delle Fiamme Gialle, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto delle indebite erogazioni di risorse pubbliche, hanno individuato tre società controllate da imprenditori spagnoli che avrebbero richiesto e ottenuto oltre 5 milioni di euro di incentivi per la produzione di energia solare da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Guardia di Finanza scopre frode da oltre 5 milioni di euro su incentivi pubblici agli impianti fotovoltaici - facebook.com Vai su Facebook
SOCIETÀ Incentivi pubblici a impianti fotovoltaici, frode da 5 milioni di euro #VARESE - I #finanzieri del comando provinciale d … Se il #Social non permette l'accesso diretto al #giornale , utilizzare il #link in #BIO . cinquewnews.blogspot.com/2025/10/incent… - X Vai su X
Maxi frode sugli impianti fotovoltaici. False autorizzazioni per avere fondi - Intascati cinque milioni di euro di incentivi pubblici da tre società controllate da imprenditori spagnoli. ilrestodelcarlino.it scrive
Maxi frode fotovoltaico, indagini anche su impianto nel Fermano - In un'inchiesta per una maxi frode di oltre cinque milioni di euro sugli incentivi pubblici agli impianti fotovoltaici, la Guardia di Finanza indaga anche su un impianto nel Fermano in zona Falerone. Riporta ansa.it
Fotovoltaico, maxi frode da 5 milioni: scoperti impianti fantasma a Falerone, bonifici girati in Spagna - FALERONE Una pioggia di milioni per realizzare energia pulita, ma l’investimento era fittizio e dal profondo nord, l’indagine arriva fin nella provincia marchigiana. Riporta msn.com