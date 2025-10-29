Maxi frode fiscale col Superbonus | sequestrati 28 milioni 40 truffati nell' Isontino
Un sequestro di quasi 28 milioni di euro per una maxi frode sul Superbonus 110 per cento è stato eseguito dalla guardia di finanza di Como e Gorizia a carico di una società di Lomazzo, in provincia di Como, operante nel settore dell’edilizia. Sono 40 i soggetti coinvolti come parti offese. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
