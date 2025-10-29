Maxi cantiere di Veronetta | asfaltature al via in via XX Settembre poi la riapertura fino a vicolo Terrà
Dopo mesi di lavori, la coda del cantiere di via XX Settembre a Verona si prepara a riaprire. Da lunedì 3 novembre i mezzi per l’asfaltatura cominceranno le operazioni di ripristino stradale, che dovrebbero concludersi mercoledì 12 novembre, con la riapertura al traffico di via XX Settembre fino. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Controlli straordinari della Polizia locale nella notte di mercoledì lungo le strade più battute dai frequentatori dei locali in zona Veronetta e sulle Torricelle. Sono state trentasette le sanzioni comminate per divieto di sosta nell'area interessata dal maxi-cantiere