Maxi cantiere di Veronetta | asfaltature al via in via XX Settembre poi la riapertura fino a vicolo Terrà

Veronasera.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di lavori, la coda del cantiere di via XX Settembre a Verona si prepara a riaprire. Da lunedì 3 novembre i mezzi per l’asfaltatura cominceranno le operazioni di ripristino stradale, che dovrebbero concludersi mercoledì 12 novembre, con la riapertura al traffico di via XX Settembre fino. 🔗 Leggi su Veronasera.it

