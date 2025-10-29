Maxi blitz anti-droga tra Ostia e Ponte Galeria | tre arresti e cinque denunce

29 ott 2025

Ostia, 29 ottobre 2025 – Nell’ambito di un articolato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia Roma Ostia, con il supporto dei militari  delle A.P.I., dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma  e di un’ unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato tre persone e ne hanno denunciato altre cinque alla Procura della Repubblica, nonché al sequestro di ingenti quantitativi di droga e più di 46 mila euro in contanti. Il servizio è in linea con le linee strategiche del Prefetto di Roma, Dott. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

