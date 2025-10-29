Maxi blitz anti-droga tra Ostia e Ponte Galeria | tre arresti e cinque denunce

Ostia, 29 ottobre 2025 – Nell’ambito di un articolato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia Roma Ostia, con il supporto dei militari delle A.P.I., dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma e di un’ unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato tre persone e ne hanno denunciato altre cinque alla Procura della Repubblica, nonché al sequestro di ingenti quantitativi di droga e più di 46 mila euro in contanti. Il servizio è in linea con le linee strategiche del Prefetto di Roma, Dott. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Rio de Janeiro, maxi blitz anti-narcos: 64 morti e oltre 2.500 agenti in azione L'intervento è il più letale nella storia dello Stato: scuole e università chiuse, voli sospesi, trasporti pubblici nel caos Vai su Facebook

Gli schiavi delle sigarette, nel Torinese il blitz anti-contrabbando lastampa.it/torino/2025/10… @LaStampa - X Vai su X

Brasile, maxi blitz anti narcos a Rio de Janeiro: oltre 130 morti tra sospetti e polizia - Almeno 132 persone, tra sospetti e agenti, sono morte durante l''Operazione Containment' nei complessi a nord di Rio de Janeiro in Brasile, secondo fonti dell'ufficio del Difensore civico citate ... Come scrive adnkronos.com

Maxi operazione antidroga a Rio de Janeiro: guerriglia nelle favelas tra polizia e narcos, 120 morti | VIDEO - L’intervento, il più sanguinoso nella storia dello Stato, ha scatenato una violenta sparatoria tra le forze dell’ordine e i membri del Comando Vermelho, il principale gruppo criminale della città bras ... dire.it scrive

Guerra anti-narco a Rio de Janeiro: 122 morti e 81 arresti nel maxi blitz nelle favelas - blitz nelle favelas di Alemão e Penha a Rio: operazione contro il Comando Vermelho ordinata dal governatore Castro. Segnala ilgiornale.it