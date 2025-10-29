Mauro Icardi vicino al ritorno in Serie A | Il capitano del Galatasaray non può più aspettare

Dai media turchi rimbalza la notizia della conclusione anzitempo del rapporto tra Mauro Icardi e il Galatasaray. Difficilmente il contratto attuale sarà rinnovato né andrà in scadenza (giugno 2026), riaprendo le porte anche per un trasferimento in Italia, al Como, club già interessato in passato all'argentino e deluso dal rendimento di Morata. A dare l'assist ai rumors anche le ultime dichiarazioni dell'entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it