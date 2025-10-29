Mauro Corona furioso a È sempre Cartabianca | Mi hanno mutilato il libro
La puntata di martedì 28 ottobre di È sempre Cartabianca su Rete4 si è aperta con un confronto acceso tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Fin dai primi minuti, l’atmosfera in studio è apparsa tesa: al centro della discussione, una vicenda che ha coinvolto direttamente lo scrittore e alpinista friulano. Corona ha infatti scoperto che il suo nuovo libro, appena pubblicato da Mondadori, è arrivato in libreria con un intero capitolo mancante. Un errore editoriale che lo ha profondamente irritato, tanto da spingerlo a raccontare in diretta la sua versione dei fatti, con tono accorato e visibilmente contrariato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Mauro Corona e il libro sbagliato: oltre mille persone in coda per comprarlo Vai su Facebook
Siamo in diretta È sempre Cartabianca su Rete4. @CartabiancaR4 #èsemprecartabianca #maurocorona - X Vai su X
"Un errore madornale e scandaloso", Mauro Corona furioso con Mondadori: "Il mio nuovo romanzo stampato senza un intero capitolo" - E' un Mauro Corona furioso quello che sui suoi seguitissimi canali social attacca Mondadori, casa editrice rea di aver stampato il suo ultimo libro... Scrive ildolomiti.it
Mauro Corona infuriato con Mondadori: “Il mio libro è uscito mutilato” - L’autore parla di un “errore scandaloso”, la casa editrice ammette la svista e promette di ristampare le copie corrette ... Secondo trentotoday.it
Mauro Corona furioso con Mondadori, il motivo è questo errore tecnico nell’ultimo libro - Corona si è infuriato con Mondadori per un clamoroso errore tecnico nella pubblicazione del suo ultimo romanzo, Il sentiero degli aghi di pino. Si legge su msn.com