La puntata di martedì 28 ottobre di È sempre Cartabianca su Rete4 si è aperta con un confronto acceso tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Fin dai primi minuti, l’atmosfera in studio è apparsa tesa: al centro della discussione, una vicenda che ha coinvolto direttamente lo scrittore e alpinista friulano. Corona ha infatti scoperto che il suo nuovo libro, appena pubblicato da Mondadori, è arrivato in libreria con un intero capitolo mancante. Un errore editoriale che lo ha profondamente irritato, tanto da spingerlo a raccontare in diretta la sua versione dei fatti, con tono accorato e visibilmente contrariato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mauro Corona furioso a È sempre Cartabianca: “Mi hanno mutilato il libro”