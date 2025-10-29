Mauro Corona a cuore aperto | Ho molti rimorsi ad esempio non aver perdonato i miei genitori

«Ho molti rimorsi che mi tormentano le notti. Tanti rimorsi. Quello che mi fa soffrire di più è il non aver avuto la dolcezza e la pazienza di essermi avvicinato a mio padre e a mia madre. Lei ci aveva abbandonato io l'ho rivista che avevo 13 anni».Mauro Corona ieri, martedì 28 ottobre, a È. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Mauro Corona e il libro sbagliato: oltre mille persone in coda per comprarlo Vai su Facebook

Siamo in diretta È sempre Cartabianca su Rete4. @CartabiancaR4 #èsemprecartabianca #maurocorona - X Vai su X

Mauro Corona ha una nuova compagna?/ “Nella mia vita è arrivata un’altra persona” - Mauro Corona ha una nuova compagna, avvolta nel mistero "Mi ha migliorato molto" ... Segnala ilsussidiario.net

Mauro Corona choc: “Non ho mai visto mia madre sorridere”/ “Papà la picchiava, finì in coma tre volte” - Mauro Corona si racconta al Giorno ricordando l'infanzia vissuta con un padre violento che costrinse la madre a scappare per salvarsi la vita È un racconto a cuore aperto che quasi mai si è visto ... Segnala ilsussidiario.net

Verissimo, gli ospiti del weekend: Corona, Martina Stella e Lucia di Temptation Island - Torna l’appuntamento del weekend con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin: due puntate ricche di storie e volti amati dal pubblico accompagneranno i telespettatori sabato 25 ottobre ... Segnala ilmessaggero.it