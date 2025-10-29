Maturità 2026 come cambia | colloquio con 4 discipline scelte entro il 31 gennaio 2 commissari esterni e due interni voti LO SPECIALE
Torna l'Esame di Maturità: dal 2026 sarà questa la nuova e classica (forse mai abbandonata) dicitura per gli esami finali delle classi V della scuola secondaria, che interessano ogni anno circa 500.000 studenti ma che sono anche guardati con attenzione da famiglia e società in generale per l'importanza che il traguardo assume. Ecco le novità del Decreto Scuola n. 1272025 approvato definitivamente ieri alla Camera e di cui adesso si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con l'assegnazione del numero di legge. L'articolo Maturità 2026, come cambia: colloquio con 4 discipline scelte entro il 31 gennaio, 2 commissari esterni e due interni, voti LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
