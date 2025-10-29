Mattia Falciani vola a 1.79 | nuovo record toscano nel salto in alto!
Il giovane talento dell’Alga Atletica Arezzo trionfa ai Regionali del Lazio e firma una delle migliori prestazioni italiane del 2025 Continua l’ascesa di Mattia Falciani, promessa del salto in alto e portacolori dell’Alga Atletica Arezzo. Il giovane atleta, classe 2012, ha messo a segno un’altra impresa ai Campionati Regionali Individuali del Lazio nella categoria Ragazzi, andati in scena al Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Con un salto perfetto a 1.79 metri, Falciani ha conquistato la medaglia d’oro e stabilito il nuovo record toscano, migliorando il precedente primato personale di 1. 🔗 Leggi su Lortica.it
Scopri altri approfondimenti
Mattia Falciani è salito sul secondo gradino del podio sia nel salto in alto che nel salto in lungo Vai su Facebook
Mattia Falciani vince l’argento nel salto in lungo al Trofeo delle Province - Arezzo, 30 settembre 2025 – Medaglia d’argento e record personale per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo al Trofeo delle Province della categoria Ragazzi. Si legge su lanazione.it
Mattia Furlani vola! A soli 20 anni è il campione del mondo di salto in lungo più giovane di sempre - L’Italia festeggia il suo primo oro ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025 grazie ad uno strepitoso Mattia Furlani, giovane talento classe 2005 che ha scritto una nuova pagina nella storia dello sport ... greenme.it scrive
Mattia Furlani oro mondiale nel lungo: 8,39 e l’Italia vola a Tokyo - Mattia Furlani conquista la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo, oggi mercoledì 17 settembre, con un salto da 8,39 metri che lo consacra nell’élite dello sport ... Segnala rainews.it