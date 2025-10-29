Il giovane talento dell’Alga Atletica Arezzo trionfa ai Regionali del Lazio e firma una delle migliori prestazioni italiane del 2025 Continua l’ascesa di Mattia Falciani, promessa del salto in alto e portacolori dell’Alga Atletica Arezzo. Il giovane atleta, classe 2012, ha messo a segno un’altra impresa ai Campionati Regionali Individuali del Lazio nella categoria Ragazzi, andati in scena al Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Con un salto perfetto a 1.79 metri, Falciani ha conquistato la medaglia d’oro e stabilito il nuovo record toscano, migliorando il precedente primato personale di 1. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Mattia Falciani vola a 1.79: nuovo record toscano nel salto in alto!